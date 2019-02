NEWS MILAN – Non è ancora arrivato il vero momento di Andrea Conti al Milan. Eppure sembrava lì, pronto e imminente. Un calvario finalmente terminato, subito due assist da subentrante e un 2019 da protagonista.

Qualcosa però poi si è interrotto, proprio sul più bello. Perché nonostante l’impatto e la verve necessaria, alla fine l’ex Atalanta non è riuscito ancora a imporsi come titolare in rossonero. E dovrà aspettare ancora, come riferisce Tuttosport oggi in edicola. Da una parte per una condizione fisica ovviamente ancora non ottimale, ma dall’altra anche per una concorrenza spietata. Perché Davide Calabria, il suo vero ‘rivale’, sta attraversando uno dei momenti più brillanti della sua carriera. Una certezza assoluta per Gennaro Gattuso, anche perché sta mostrando tutto quelle doti che avevano reso Conti uno dei migliori del campionato: corsa, cross, tempi di inserimento in fase offensiva. Pertanto un giocatore che difficilmente il tecnico toglierà dal campo, soprattutto ora che sembra aver trovato l’equilibrio perfetto. Se il Milan avesse superato il girone di Europa League – aggiunge il quotidiano – probabilmente ieri Conti avrebbe giocato la sua prima gara da titolare, invece ora risulta complicato. Del resto il Diavolo è entrato nel vivo, sia in campionato che in Coppa Italia dove si gioca seriamente la possibilità di un titolo.

Redazione MlanLive.it

