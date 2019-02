NEWS MILAN – Testa al Monza, cuore eternamente al Milan. Adriano Galliani, storico ex Ad rossonero oggi impegnato nell’altra avventura lombarda, ha inevitabilmente parlato anche del Diavolo nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

Per amore rossonero ha rifiutato tante offerte, tra cui quella di presidente della FIGC: “Ho avuto diverse offerte da altri club, ma ho sempre rifiutato, il Milan non potevo tradirlo: sono stato in prestito per 31 anni, ora sono tornato a casa”. Intanto Gennaro Gattuso si coccola Lucas Paquetá, mentre da lui è arrivato il fratello maggiore: “Eduardo Uram, procuratore di Paquetá, lo conoscevo dai tempi di Thiago Silva: mi ha chiesto lui la cortesia di provare questo ragazzo e l’abbiamo fatto volentieri”. Al Monza però poteva sbarcarne anche un altro di brasiliano, addirittura Riccardo Kaká: “Gli ho chiesto di venire, ma non voleva lasciare San Paolo e i suoi figli”.

Guai a parlare però troppo del suo vecchio amore: “Non parlo di Milan: tifo e basta”. Ora si riparte dalla Serie C: “Sono tifoso del Monza da bambino. Mia mamma a 5 anni mi portava al vecchio Sada. Nel 1975 sono diventato azionista, ci sono rimasto fino a quando Silvio Berlusconi mi ha chiesto di occuparmi dell’acquisizione del Milan. Il 20 febbraio 1986 Fininvest ha preso il Milan e sono stato a.d. fino al 13 aprile 2017, giorno della vendita. Ma per 31 anni dopo le gare del Milan chiedevo il risultato del Monza. Da bambino mi chiedevano “cosa vuoi fare da grande?” Io rispondevo: il presidente del Monza. Il cerchio si chiude”.

