NEWS MILAN – E’ solo febbraio, ma già iniziano a circolare le prime foto sulla possibile nuova maglia rossonera per la stagione 2019-2020. Come spesso avvenuto in passato, è il sito FootyHeadlines.com a fornire le immagini in anteprima.

La nuova casacca casalinga del Milan disegnata da Puma sarà, ovviamente, sempre contraddistinta dalla colorazione rossonera. Tuttavia, dalle foto circolate sembra che le strisce potrebbero essere decisamente più fine rispetto a come siamo abituati. Un modello più classico, che si rifà ai primi anni del club. Strisce numerose presenti sia davanti che dietro alla maglia. Certamente si tratta di un look che può piacere oppure trovare qualche critica, visto che c’è chi preferisce le versioni più recenti con bande più larghe.

Sul petto della casacca troviamo il classico logo del Milan a sinistra e quello Puma a destra. Il simbolo dell’azienda di abbigliamento tedesca è presente pure sulle maniche. Il collo è differente rispetto al modello 2018-2019: è un semplice bordo nero. La divisa si completa infine di pantaloncini bianchi e calzettoni con inserti rossi e neri.

Cosa ne pensate? Vi piace?

Redazione MilanLive.it

