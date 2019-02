NEWS MILAN – Una tappa cruciale per il sogno Champions League, dalla quale il Milan è chiamato quanto meno ad uscirne indenne. Direzione Bergamo per il Diavolo, e contro una squadra “che fa paura” come l’ha definita Gennaro Gattuso.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

3-4-1-2 per Gian Piero Gasperini, la cui Dea è distante appena una lunghezza dalla formazione rossonera. Con Valon Berisha tra i pali, la difesa vedrà il terzetto composto da Rafael Toloi, José Luis Palomino e Andrea Masiello più Hans Hateboer e Timothy Castagne sulle corsie esterne. Spazio a Marten de Roon e Remo Freuler al centro, con Alejandro Gomez trequartista alle spalle del tandem composto da Josip Ilicic e Duvan Zapata.

Classico e inderogabile 4-3-3 invece sul fronte milanista. Con Gianluigi Donnarumma in porta, la linea difensiva vedrà nuovamente Davide Calabria e Ricardo Rodriguez sulle fasce con al centro la classica coppia composta da Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli. Solito pacchetto in mediana: Tiémoué Bakayoko e Fran Kessié edificheranno la diga necessaria, con Lucas Paquetá prestato invece a dare man forte al tridente di Gattuso. Attacco che vedrà Suso e soprattutto Hakan Calhanoglu, a cui sarà data un’altra chance importante, alle spalle della macchina da guerra: Krzysztof Piatek.

Atalanta-Milan, le probabili formazioni della Gazzetta:

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne, Gomez, Ilicic, Zapata. All. Gasperini

Milan (3-4-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli; Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Gattuso

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it