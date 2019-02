NEWS MILAN – Alle 20:30 è previsto il calcio d’inizio di Atalanta-Milan. Uno dei protagonisti del match sarà Alejandro Gomez, che oggi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Atalanta.it.

Ieri il fantasista argentino ieri ha compiuti 31 anni, e vorrebbe festeggiare oggi contro il Milan con una vittoria: “Negli ultimi anni quasi sempre il mio compleanno è capitato a ridosso di qualche partita, ormai ci sono abituato. L’anno scorso eravamo a Dortmund. Speriamo che questa volta il risultato sia migliore. Regalo? Sicuramente vincere, sarebbe la cosa più bella. Così passeremmo un weekend sereno e con la squadra in alto. Comunque vada questa partita, mancano ancora quindici giornate, quindi fino alla fine non si saprà dove arriveremo. Ovviamente la nostra idea è quella di rimanere il più in alto possibile e cercare di staccarci dalle altre, parlo soprattutto di Sampdoria, Torino e Fiorentina. Sarebbe il massimo poter essere tra il quarto e il sesto posto”.

Sulla sfida contro il Milan: “Sarà una bella partita e sicuramente tutte e due vorranno fare il meglio. Ricordo più bello contro i rossoneri? La vittoria in casa di tre anni fa con il gol di Pinilla in rovesciata e il mio gol del 2-1 alla fine. Poi ci sono stati pareggi importanti a San Siro, mi ricordo lo 0-0 a dicembre nella stagione del record di punti o il 2-2 dell’andata. O l’1-1 in casa che ci aveva dato la certezza della qualificazione all’Europa League. Ogni partita con il Milan c’è un bello spettacolo, negli ultimi anni ci sono sempre state gare importanti, di grandissimo valore per tutti e due e anche quest’anno lo sarà, anche se manca ancora tanto alla fine del campionato”.

Gattuso ieri in conferenza stampa ha definito l’Atalanta una squadra unica al mondo, per il tipo di calcio che esprime: “Non è che ci sia un segreto. La verità è che questa squadra lavora tantissimo col mister e con il preparatore atletico, e abbiamo una mentalità vincente, giusta: ci mettiamo un obiettivo in testa e cerchiamo di raggiungere. Con un gruppo così è tutto più bello, più facile, perché arrivi al campo e sei felice. Noi più esperti cerchiamo ovviamente di dare una mano a tutti. Gli altri sono tutti ragazzi bravi e giovani. Magari per qualcuno serve un po’ di pazienza perché arriva da altri campionati, deve imparare la lingua, ma si vede che tutti si ambientano bene e fanno bene. Perché – conclude Gomez – ogni anno la squadra rimane sempre compatta”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

