NEWS MILAN – Si è appena conclusa Atalanta–Milan. I rossoneri hanno portato a casa una vittoria importantissima. Tre punti che allontano i bergamaschi dal quarto posto e si avvicinano all’Inter terza.

Serata speciale per Franck Kessie, ex della partita. La sua è stata una partita importante sull’aspetto fisico, meno sul piano tecnico. Intervistato da DAZN a fine partita, ha commentato così la vittoria: “Si, questa vittoria era importantissima per noi. Vincere a Bergamo è dura. Bisognava fare più del solito. Ce l’abbiamo fatta, dobbiamo continuare così, passo dopo passo“. Molto importante sì, perché ora il Milan ha consolidato il quarto posto e ha mandato un chiaro messaggio alle altre pretendenti. Ma soprattutto ha messo nel mirino i cugini dell’Inter, lontani adesso soltanto un punto (ma con una partita in meno).

Kessie ha parlato anche di Krzysztof Piatek, autore di una incredibile doppietta. Ma soprattutto su Hakan Calhanoglu, uno dei suoi grandi amici dello spogliatoio, tornato a segnare dopo tanto tempo: “Piatek ha fatto due gol, importante il pareggio a fine primo tempo, era fondamentale. Però ha fatto bene tutta la squadra e fortunatamente abbiamo vinto“.

Redazione MilanLive.it

