NEWS MILAN – Durante il 27′ di Atalanta–Milan, l’arbitro Pasqua ha ammonito Jesus Suso per un fallo su Castagne. Lo spagnolo era diffidato, quindi salterà la prossima partita di campionato.

Venerdì 22 dicembre, a San Siro, si gioca Milan–Empoli. Non sarà quindi a disposizione il numero otto rossonero per la sfida contro i toscani e sarà un’assenza importante. Sicuramente la squadra di Giuseppe Iachini è un avversario abbordabile per il Milan, ma rischia di essere una partita molto bloccata. E in situazioni del genere, avere giocatori come Suso che inventano la giocata dal nulla è sempre un’arma in più. Ma contro l’Empoli non sarà a disposizione di mister Gennaro Gattuso.

A meno di colpi di scena, il tecnico del Milan schiererà Samu Castillejo al suo posto. L’ex Villarreal è il sostituto naturale del suo connazionale. I due hanno caratteristiche molto simili, anche se Samu sembra più bravo nel lungo che nello stretto. Ma è un giocatore tecnicamente valido e, con tutta probabilità, scenderà in campo contro l’Empoli nel ruolo che più gli piace, cioè l’ala destra.

C’è anche l’opzione Borini oppure il passaggio al 4-4-2. Ma in questo momento Gattuso ha bisogno di certezze e cambiare modulo non è nelle sue intenzioni. Ma ovviamente da qui a venerdì prossimo tutto può ancora cambiare. Siamo però abbastanza certi che l’assenza di Suso si farà sentire, in ogni caso.

Redazione MilanLive.it

