C’è grande tensione in casa Inter per quanto successo a Mauro Icardi. Giovedì mattina la società ha deciso di revocargli la fascia da capitano (affidata a Samir Handanovic); di seguito, il calciatore non ha voluto prendere parte alla trasferta di Vienna di Europa League.

La maggior parte dei tifosi ha preso bene la presa di posizione del club nerazzurro. Ma il problema non è l’argentino, bensì sua moglie-agente Wanda Nara. Che, nel corso di questi mesi, ha creato diverse situazioni di imbarazzo intorno alla squadra e alla società. Sul tema rinnovo e non solo. E’ chiaro quindi che fra la showgirl e la tifoseria interista non c’è grande simpatia, ma la notizia di stamattina dà la certezza che si sta andando decisamente oltre.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Wanda Nara ha vissuto attimi di paura in mattinata. Mentre era alla guida della sua auto in compagnia dei figli verso autostrade, un sasso è stato lanciato contro il finestrino della vettura. Per fortuna questo brutto episodio non ha avuto conseguenze. La Nara sporgerà denuncia sicuramente: se la dinamica sarà confermata, il livello di tensione fra Inter, Icardi e tifoseria salirà davvero alle stelle. E l’addio in estate non sarà più soltanto un’ipotesi.

