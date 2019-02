Domani sfida Scudetto per il Milan femminile, ospite a Vercelli della Juventus Women. Le due squadre sono ai vertici della Serie A femminile, con le bianconere avanti di appena 2 punti. Attualmente la classifica è la seguente: Fiorentina 43 (una partita in più); Juventus 41; Milan 39.

All’andata vinsero le ragazze rossonere con un netto 3-0. Oggi alla vigilia dell’importante partita ha parlato la Coach Carolina Morace, ai microfoni di Milan TV: “Abbiamo studiato le nostre avversarie, i punti deboli e dove poterle metterle in difficoltà. Una vittoria nostra ci rimetterebbe in carreggiata, può essere la partita di svolta del campionato. Noi siamo cresciute a livello individuale, collettivo. Abbiamo dei compiti da eseguire, cercheremo di eseguirli mettendo tutte le abilità individuali. Ho un gruppo di ragazze intelligenti, si sono rese conto che non sono qui per caso”.

Sul momento di forma della squadra e sulle motivazioni da dare alle ragazze: “Contro la Fiorentina abbiamo perso 4-0 ma in 10 contro 11 abbiamo avuto occasioni, è stata un po’ la svolta, poi siamo andati a vincere in maniera decisa a Verona e abbiamo fatto risultato col Tavagnacco. Mi auguro di concretizzare le occasioni, contro queste squadre si hanno mezze occasioni e bisogna buttarla dentro. Partite del genere sono già stimolanti ma so quello che devo dire alle ragazze”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.i

