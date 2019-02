MILAN NEWS – Sarà Atalanta-Milan stasera allo stadio Atleti Azzurri d’Italia, ma in fondo anche un po’Argentina-Brasile. Perché come sottolinea La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ci sarà spazio anche per il confronto tra i due giocatori di maggior qualità e di provenienza latina: Alejandro Gomez contro Lucas Paquetá, i fari delle due formazioni.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Un veterano della Serie A contro un giovane emergente, una meravigliosa e autentica promessa del calcio sudamericano. Come sottolinea il quotidiano, quando nel 2010 l’argentino si affermava nel Bel Paese trascinando il Catania a metà classifica, il talento carioca era invece un 13enne alto solo un metro e 53. Troppo pochi per il calcio che conta, finché non intervennero i medici brasiliani con cure specifiche. E oggi, quei 27 centimetri guadagnati negli ultimi anni delle giovanili, l’ex Flamengo li fa sentire eccome in campo. Fisicità e classe, un mix esplosivo per farsi largo da subito in Serie A: un palo all’esordio contro la Sampdoria, poi 7 gare su 7 da titolare fino alla goia del primo goal italiano contro il Cagliari. Dal veterano Gomez dovrà raccogliere lo straordinario senso di leadership e la grande intelligenza tattica, ma due cose in comune con lui già ce l’ha: l’umiltà e il senso di sacrificio, tanto da essersi messi subito a totale disposizione del proprio allenatore. Elliott Management Corporation sorride e ringrazia il Dt Leonardo: 35 milioni di euro per un futuro radiante. Un maxi affare.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it