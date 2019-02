NEWS MILAN – Atalanta-Milan non sarà determinante, ma di certo dirà tanto sulla corsa alla Champions League. Anche perché considerando una Roma ferita e una Lazio a singhiozzo, Dea e Diavolo a oggi sembrano i più seri candidati per il prestigioso traguardo.

Il Corriere della Sera tuttavia non ha dubbi: stasera non sarà decisiva, ma comunque in 100 giorni si deciderà tutto. Perché le giornate rimaste sono ormai 14 dopo questo weekend, quindi per un bottino totale da 42 punti per la qualificazione nell’Europa che conta e i 50 milioni di euro che ne derivano. La corsa è affollata e rissosa, anche perché al di là delle due favorite sono comunque 7 le squadre in corsa: dall’Inter terza a quota 43 alla Sampdoria con 33 punti, tutti verosimilmente possono sognare. E anche per questo – aggiunge il quotidiano – un pareggio ai rossoneri quindi andrebbe benissimo, per almeno due motivi: da una parte cristallizzerebbe il punto di vantaggio attuale sui bergamaschi, dall’altra perché rappresenterebbe un’ulteriore iniezione di fiducia per la squadra di Gennaro Gattuso. Anche perché dopo l’ostacolo di questo weekend c’è una potenziale discesa, con Empoli e Sassuolo a San Siro e la trasferta a Verona. Un match point fondamentale per Elliott Management Corporation.

