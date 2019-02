NEWS MILAN – Che l’inserimento non sarebbe stato immediato in fondo si sapeva, ma probabilmente Lucas Biglia dovrà aspettare anche più del dovuto. Non perché Gennaro Gattuso non voglia puntare su di lui, assolutamente, piuttosto perché ora come è impensabile toccare gli altissimi equilibri raggiunti dal Diavolo.

Intanto l’argentino va appena verso la seconda convocazione consecutiva, il che già significa che deve ancora ritrovare la brillantezza migliore come ammesso anche dallo stesso tecnico in conferenza: “Biglia è fermo da tre mesi, bisogna stare tranquilli. Serve tempo per rientrare in campo. Non è al massimo, poi vediamo. Il problema lo affronteremo quando è al massimo. Vediamo se cambieremo qualcosa. Ma è la condizione fisica dei giocatori che ci fa riflettere”.

A ciò poi si aggiunge un terzetto ormai collaudato e riproposto ininterrottamente dal mister rossonero. Motivo per cui, – sottolinea il Corriere dello Sport – almeno per il momento, il sudamericano non sembra avere possibilità di inserimento. Troppo importante la diga Tiémoué Bakayoko nel cuore del centrocampo, così come sono necessarie anche le qualità di Frank Kessié e Lucas Paquetá: “Quando giochi con il 4-3-3 sono fondamentali gli inserimenti delle mezzali. Calha e Paquetá si scambiano bene la posizione, ma dobbiamo fare di più in questo senso, dobbiamo portare più giocatori in area. Con le qualità di Paquetá e Kessié possiamo fare sicuramente meglio. Biglia mezzala? Direi di no, semmai si potrebbe adattare Tiémoué Bakayoko. Ma per il momento si va avanti così”. Il ritorno dell’ex Lazio apre a tante nuove soluzioni tattiche, ma bisogna trovare anche il momento giusto. Servirà la massima cautela con la Champions League in gioco.

