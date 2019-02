NEWS MILAN – Il punto di forza del Milan recente è la difesa. I rossoneri sono cresciuti molto, sia dal punto di vista individuale che di reparto. Infatti il merito dei numero non è soltanto della linea a quattro, ma anche di tutto il lavoro della squadra.

Certamente ha aiutato parecchio il momento al top Gianluigi Donnarumma, spettacolare nelle ultime partite. Così come anche le prestazioni ottime di Alessio Romagnoli e del suo partner (Cristian Zapata prima, Mateo Musacchio poi) e l’apporto degli esterni. Davide Calabria e Ricardo Rodriguez sono due certezze per Gennaro Gattuso. A proposito di certezze: lo è diventato anche Tiemoué Bakayoko, probabilmente l’uomo chiave di una fase difensiva di nuovo efficiente (proprio come un anno fa).

I numeri sono sotto gli occhi di tutti. Da dicembre ad oggi, il Milan ha subito soltanto quattro reti. In campionato sì, ma anche in Coppa Italia: i rossoneri non hanno preso gol né agli ottavi contro la Sampdoria e né ai quarti con il Napoli. Come ricorda il Corriere della Sera, nessuno in Europa, considerando i cinque maggiori campionati, ha fatto meglio. Soltanto il Barcellona è riuscito a tenere il passo: la squadra di Ernesto Valverde infatti ha subito lo stesso numero di reti del Milan.

Ora la squadra di Gattuso dovrà affrontare la prova del nove. Stasera si gioca contro l’Atalanta all’Atleti Azzurri d’Italia, lì dove la Juventus ha pareggiato in Coppa Italia (a fatica) e perso malamente in Coppa Italia. Tutte le big faticano in casa dei bergamaschi. Vincere per il Diavolo è difficilissimo, serve soltanto un’impresa. La forza della difesa è un’arma in più per il Milan. Ma stavolta servirà uno sforzo ancor più importante e, soprattutto, collettivo.

Redazione MilanLive.it

