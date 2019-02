NEWS MILAN – Dopo Atalanta–Milan, come di consueto, Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Il tecnico ha già parlato a DAZN, dove ha espresso i concetti base della sua analisi.

In sala stampa invece il tecnico rossonero ha toccato altri punti ed è tornato a parlare di Gonzalo Higuaìn. Nel momento d’oro di Krzysztof Piatek è impossibile non pensare all’attaccante argentino, scappato via a gennaio al Chelsea dopo soli sei mesi milanisti: “Non mi sentirete mai infamare qualcuno. Se parlo male di qualcuno è perché mi hanno mancato di rispetto. Higuain non mi ha mancato di rispetto. Probabilmente non lo abbiamo messo nelle condizioni migliori per farlo esprimere al massimo, poi è chiaro che anche lui ci ha messo del suo. Per me è stato un grande onore allenarlo. Adesso lui è al Chelsea, io sono al Milan. Non ho molto da rimproverarmi“.

Rino ha avuto modo anche di approfondire il discorso su Hakan Calhanoglu. Il turco è tornato al gol stasera dopo tantissimo tempo: “A Leverkusen buttava giù le porte. Qui non abbiamo sfruttato le sue doti, anche perché abbiamo preso poche punizioni dal limite. A Calha non possiamo dirgli nulla, ci ha messo tutto. Poi sicuramente poteva fare di più sul lato tecnico. Ma è in ripresa“.

Gattuso ha speso anche qualche parole per Piatek, autore di una doppietta importantissima questa sera: “Ci sta dando una grande mano. Non vede l’ora che inizi la partita. Vuole segnare, si allena per buttarla dentro. Ci dà tanto anche in difesa, viene a cucire il gioco quando vogliamo essere corti. Bravo lui, bravo Paquetà. Sono ragazzi seri e la condizione fisica, oltre al momento positivo, stanno dando morale”.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it