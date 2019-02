MILAN NEWS – Una prova di maturità, di carattere, che ha dimostrato come il Milan non sia soltanto una squadra approssimativa, bensì una realtà nella corsa al 4° posto.

Il successo in casa dell’Atalanta fa bene alla classifica ed al morale; Gennaro Gattuso può essere soddisfatto, perché il suo Milan è diventato cinico e compatto ma anche perché i calciatori rossoneri sanno interpretare al meglio la gara, avendo ormai trovato un equilibrio ed una formazione ideale che difficilmente verrà stravolta anche nelle settimane a venire.

Atalanta-Milan 1-3, le pagelle del match

Come al solito la Gazzetta dello Sport ha pubblicato oggi voti e pagelle del match in questione; tanti i promossi meritatamente in casa Milan, a cominciare dall’8 assegnato a Krzysztof Piatek, il mattatore di serata autore di due perle vincenti che lo innalzano a ‘hombre del partido’. Voto 7 per l’altro marcatore Hakan Calhanoglu, che ritrova il gol e disputa una gara continua e molto positiva. Premiato con lo stesso punteggio anche Davide Calabria: straordinaria prova del terzino che vive un gran momento di forma e riesce pure a frenare lo scatenato Zapata.

Incanta, anche se con meno continuità delle ultime settimane, Lucas Paquetà. Voto 6.5 per il brasiliano che ormai sa usare sciabola e fioretto senza problemi in mezzo al campo. Prova positiva anche per i difensori ed i centrocampisti, mentre Suso (voto 6) strappa la sufficienza ma dimostra di non essere ancora al top della forma. Udite udite unica insufficienza per Gigio Donnarumma, ‘punito’ con un 5.5 in pagella per la scarsa reattività sul gol di Freuler. Ma una pausa ogni tanto il portierone del Milan può anche permettersi di prenderla.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

