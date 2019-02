NEWS MILAN – Non si poteva chiedere di meglio al Milan ieri, che ha guadagnato i tre punti contro una grande Atalanta, nonché diretta concorrente per un posto in Champions League. Inizio in salita per i rossoneri, che non si sono abbattuti e hanno ribaltato la partita.

Una prova di forza per i ragazzi di Gennaro Gattuso, che hanno dimostrato di essere squadra: tutti insieme verso un unico obiettivo. Prova di forza anche, e soprattutto, mentale: andare vicinissimi al gol nei primi minuti con Kessié, e subire a metà tempo il vantaggio avversario, poteva tagliare le gambe a molti, soprattutto perché parliamo di un campo, quello di Bergamo, focoso e contro una squadra che fa dell’alta intensità il suo pane quotidiano.

I numeri casalinghi dei nerazzurri contro le big della classifica parlano da soli: in campionato sconfitta l’Inter 4-1 e la Lazio 1-0; pareggi contro Juventus (2-2) e Roma (3-3); mentre in Coppa Italia sconfitti recentemente i bianconeri di Cristiano Ronaldo con un netto 3-0. Soltanto il Napoli, oltre al Milan ieri, era riuscito a passare all’Atleti Azzurri d’Italia, vincendo 2-1 con un gran gol nel finale di Arkadiusz Milik, l’altro polacco del campionato italiano.

I big-match stagionali in casa dell’Atalanta (in ordine sparso)

Atalanta-Lazio 1-0

Atalanta-Roma 3-3

Atalanta-Juventus 2-2

Atalanta-Juventus 3-0 (Coppa Italia)

Atalanta-Inter 4-1

Atalanta-Napoli 1-2

Atalanta-Milan 1-3

I risultati ottenuti dall’Atalanta in casa in questa stagione, esaltano ancora di più la vittoria del Milan ieri. Va considerato inoltre il tabù rossonero contro i nerazzurri, che non ottenevano i tre punti sul campo dei bergamaschi addirittura dal maggio 2015. Rossoneri che confermano il quarto posto, e si proiettano fiduciosi, carichi e concentrati alla prossima sfida: venerdì sera a San Siro contro l’Empoli.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

