NEWS MILAN – Con la vittoria a Bergamo, il Milan si era portato momentaneamente a meno uno dall’Inter terza. I nerazzurri sono scesi in campo oggi alle 18 e sono riusciti a conquistare tre punti molto importanti.

La squadra di Luciano Spalletti ha battuto la Sampdoria 2-1. Succede tutto nell’arco di dieci minuti nella ripresa. Vantaggio firmato da Danilo D’Ambrosio, ma dopo pochi minuti arriva il pareggio di Manolo Gabbiadini. Ma poi i nerazzurri ritrovano la via del gol grazie a Radja Nainggolan e tornano a comandare la gara. I blucerchiati hanno provato nel finale ad agguanta nuovamente il pareggio, ma senza successo. L’Inter torna così a più quattro dal Milan in classifica. Ma la corsa al terzo posto resta comunque molto aperta.

Per Spalletti è stata una vittoria fondamentale. Non solo per allontanare i rivali rossoneri, ma anche per quanto successo a Mauro Icardi giovedì scorso. Il clima in casa nerazzurra resta sicuramente teso, ma la risposta della squadra è stata molto importante stasera. L’Inter non ha fatto una grande prestazione a livello tecnico-tattico, ma in qualche modo è riuscita a mettere la gara sui binari giusti.

Il Milan resta quindi quarto a più quattro dalla Lazio e dall’Atalanta e a meno quattro dai cugini. In attesa della Roma, che scenderà in campo domani contro il Bologna all’Olimpico. In caso di vittoria, i capitolini tornerebbero ad un solo punto di distanza dai rossoneri. Insomma, una corsa da vivere fino alla fine.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it