NEWS MILAN – Il Milan è in linea con l’obiettivo stagionale: ovvero la qualificazione alla prossima Champions League. Tra mille problemi, la squadra di Gennaro Gattuso è riuscita a reggere mentalmente e ottenere sin qui ottimi risultati.

Ieri la prova del grande lavoro svolto dai rossoneri in questi mesi, con la sorprendente e fondamentale vittoria ottenuta contro l’Atalanta: 3-1 in un campo complicato, dove sin qui tutte le big (Napoli esclusa) avevano lasciato punti. Intanto anche le statistiche e la cabala premiano il Milan: “In tutte le precedenti 13 stagioni (nell’era dei tre punti a vittoria) in cui il Milan ha ottenuto almeno 42 punti dopo 24 giornate, si è sempre classificato nelle prime quattro posizioni a fine campionato. Obiettivo”, questo è quanto scrivono i colleghi di OptaPaolo.

Numeri che lasciano ben sperare, ma che non possono tenere tranquillo il Milan (e soprattutto Gattuso) che deve guardarsi alle spalle, oltre che dalle stesse Atalanta e Lazio (ora distanti 4 punti), dalla Roma domani impegnata contro il Bologna in lotta per la salvezza, e che se vincesse andrebbe a -1 dai rossoneri.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

