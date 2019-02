NEWS MILAN – L’impatto di Krzysztof Piatek con la maglia del Milan è stato devastante. Arrivato per sostituire Gonzalo Higuain, tra lo scetticismo mediatico, il polacco ha risposto solo con una parola: gol.

Gol che sono serviti al Milan a vincere partite importanti, in particolare i successi contro Napoli in Coppa Italia e ieri in campionato contro l’Atalanta a Bergamo: in entrambe le occasioni peraltro, ha firmato una doppietta. Quando il gioco si fa duro, Piatek è lì a decidere il match in favore della propria squadra. I suoi numeri sono incredibili: la media gol con la maglia del Milan è addirittura di una rete ogni 52 minuti. Ha segnato infatti 6 gol in 5 presenze, di cui la prima era stata solo nel finale di match, mentre le altre non le ha concluse interamente per 90 minuti dato che ha fatto staffetta con l’altro baby bomber Patrick Cutrone.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle News Milan, CLICCA QUI <<

Se consideriamo anche le reti di Piatek con la maglia del Genoa, arriva a 24 in 2091 minuti: una media gol/minuti di uno ogni 87′, arrotondando praticamente si arriva ad una rete a partita. Interessante anche la statistica relativa strettamente al Milan: prima del “pistolero“, l’ultimo attaccante rossonero ad andare a segno in tutte le prime tre presenze da titolare (in questo caso in Serie A) era stato Mario Balotelli nel febbraio 2013. Speriamo ovviamente che l’avventura del polacco al Milan possa essere più lunga e soddisfacente.

3 – Prima di Krzysztof #Piatek l’ultimo giocatore del Milan a essere andato a segno in tutte le prime tre presenze da titolare in Serie A era stato Mario Balotelli (nel febbraio 2013). Pistolero.#AtalantaMilan #SerieATIM — OptaPaolo (@OptaPaolo) 16 febbraio 2019

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it