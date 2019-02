NEWS MILAN – La vittoria del Milan a Bergamo, nell’anticipo del sabato sera, ha consolidato la quarta posizione dei rossoneri in classifica qualsiasi siano i risultati delle rivali nel corso della 24^ giornata.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle News Milan, CLICCA QUI <<

Alle 12:30 è arrivata la vittoria, tra le mille polemiche causa VAR, della Fiorentina in casa della Spal, con i viola che si portano a -3 dall’Atalanta e sperano nell’Europa League. Risultato ben più importante invece quello maturato al Marassi tra Genoa-Lazio: 2-1 il risultato finale con la clamorosa impresa del Grifone, che ribalta il vantaggio iniziale di Milan Badelj. I gol dei padroni di casa, tutti nella ripresa: Antonio Sanabria (ancora in gol dopo l’addio di Piatek) e allo scadere sinistro da fuori splendido di capitan Mimmo Criscito.

Classifica che dunque vede i rossoneri guadagnare due punti importantissimi ai biancocelesti di Simone Inzaghi, che vanno a quota 38 punti, contro i 42 del Milan: un +4 degli uomini di Gattuso, in piena lotta per il quarto posto valido per la qualificazione alla prossima Champions League. Domani sera posticipo che chiuderà la 24^ giornata di Serie A con la Roma impegnata in casa contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, in piena lotta per la salvezza.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it