CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan vince ancora, manda un segnale fortissimo in chiave Champions e nel frattempo si apre anche il mercato. Dopo un inizio burrascoso, sembra finalmente essersi allineato l’universo rossonero. E’ un 2019 che promette bene, perché oltre al discorso legato europeo ora giunge anche un assist dalla Francia per Allan Saint-Maximin.

Un matrimonio che s’ha da fare, con le parti si vogliono e che hanno già preso appuntamento per l’estate. Anche perché il fantasista classe 97, in uscita, è oramai l’obiettivo principale del Dt Leonardo per rinforzare l’attacco a fine campionato.

Calciomercato Milan, Saint-Maximin può arrivare grazie a Raiola

La buona notizia per Elliott Management Corporation, come riporta Tuttosport oggi in edicola, è che ormai è rottura a tutti gli effetti tra il francese in scadenza nel 2020 e il tecnico Patrick Vieira. Tant’è che l’attaccante non ha partecipato alla trasferta di Angers, dandosi indisponibile, e il tecnico non ha perso l’occasione per manifestare più di un dubbio sulla situazione: “Saint-Maximin ha deciso che era malato. Mi dispiace che non abbia partecipato alla trasferta, è stata una sua decisione, non mia né del dottore. Non aveva assolutamente la febbre, come lui ha detto, è una grossa delusione”. Da lì la replica del diretto interessato: “Scopro come voi le dichiarazioni dell’allenatore in conferenza stampa. Non nascondo di essere abbastanza sorpreso. Il medico è venuto da me questa mattina e tutto sembrava chiaro. Potrebbe esserci stato un problema di comunicazione, ma nulla che non si potesse risolvere con un colpo di telefono”.

Al di là delle frasi più o meno di circostanza – aggiunge il quotidiano – la verità è che i due non si trovano. E a prescindere dal rapporto con l’attuale allenatore, Saint-Maximin è sempre più convinto di voler lasciare il club transalpino a fine stagione. Il Milan, considerando anche per i buoni rapporti con Mino Raiola, sembrerebbe in pole position per l’esterno. Una figura che rispecchia in pieno l’identikit dell’Ad Ivan Gazidis, trattandosi di un giovane di enorme che un domani potrebbr portare una grossa plusvalenza in casa Diavolo. Attenzione però alla concorrenza: Borussia Dortmund e Atlético Madrid sono in agguato.

Redazione MilanLive.it

