L’Inter è alle prese con il caso riguardante Mauro Icardi, privato della fascia da capitano e rifiutatosi di essere convocato per il match di Europa League contro il Rapid Vienna. Poi niente convocazione per la Sampdoria a causa di un infortunio e i fischi di San Siro alla sua presenza in tribuna con la moglie Wanda Nara.

Proprio lei è stata poi ospite in serata della trasmissione Tiki Taka su Canale 5. Intervistata dal giornalista e presentatore Pierluigi Pardo, la donna ha dichiarato: «L’Inter è la nostra famiglia e non ce ne vogliamo andare. Alcuni dicono che una fascia non ti cambia: a Mauro è come se avessero tolto una gamba. Per me la decisione è stata una sorpresa, l’ho saputo tramite Twitter. Non ho mai chiesto il rinnovo. Quando hanno lanciato il sasso alla macchina stavo accompagnando mio figlio a calcio. Non volevo farlo sapere, ma avendo fatto una denuncia alla fine si è saputo. Mauro dormiva, ho chiamato l’Inter. Moratti? Ci siamo parlati, gli ho inviato un messaggio per ringraziarlo perché Mauro stava malissimo. Gli ho chiesto se poteva darci una mano per farlo giocare, perché mio marito stava male. È una situazione che si deve risolvere».

Wanda Nara nel corso delle sue dichiarazioni ha anche pianto. Parlare del marito Icardi e della situazione generale le ha fatto scendere delle lacrime. Un segnale di un momento certamente complicato e delicato. Lei con alcune sue dichiarazioni ha fatto infuriare l’ambiente Inter, con tanti tifosi che si sono scagliati contro di lei e l’ormai ex capitano nerazzurro.

A sorpresa, durante l’intervento della showgirl e procuratrice argentina, è avvenuta una telefonata di Beppe Marotta a Tiki Taka. Il dirigente dell’Inter si è così espresso: «Ho sentito piangere Wanda e mi dispiace. Vogliamo stemperare la tensione e rassicurare Wanda e Mauro Icardi. Quello che facciamo lo facciamo per il bene di Mauro, di Wanda stessa, dell’Inter e dei tifosi. È una scelta presa a malincuore, per i motivi che sappiamo e che non vanno esternati in questa sede, che però non mette in dubbio il percorso tecnico che prevediamo per Mauro. C’è molta serenità, nulla è compromesso». Vedremo se il caso Icardi sarà destinato a sgonfiarsi, intanto la squadra ha sconfitto la Sampdoria e si è riportata a +4 sul Milan in classifica.

#WandaNara: “Sassata? Ero sotto shock”

“Ecco come è andata: mi ha chiamato Marotta” https://t.co/1uUb9LBrHG — Tikitaka (@Tikitakacanale5) 18 febbraio 2019

Redazione MilanLive.it

