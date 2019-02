MILAN NEWS – Nell’estate 2017 il Milan, gestito allora dai cinesi e dal duo Fassone-Mirabelli, mosse mari e monti per ottenere il sì della Lazio al trasferimento di Lucas Biglia in rossonero.

Un anno e mezzo dopo, per via di diverse vicessitudini soprattutto fisiche e muscolari, l’argentino non è più un titolarissimo del Milan. Il centrocampista, acquistato per mettere ordine in mezzo al campo, non è stato protagonista di una grande prima stagione in rossonero, mentre nella sua seconda ha messo insieme finora solo 11 presenze ufficiali, troppo poco per un calciatore importante ma decisamente fragile.

Biglia è rientrato dopo un’operazione delicata al polpaccio destro ma ancora non ha avuto la chance di rimettersi in mostra. Il numero 21 del Milan è stato ben sostituito da Timoue Bakayoko, che ora sembra un intoccabile della linea mediana, e difficilmente Rino Gattuso intende stravolgere certi equilibri nonostante la sua stima per Biglia.

Le missioni dell’argentino ora sono due: convincere il tecnico a puntare nuovamente su di lui, anche se si dovrà trovare una soluzione innovativa a centrocampo. Per far spazio a Biglia dovrebbe uscire uno tra Kessié, Paquetà e lo stesso Bakayoko, oppure l’alternativa è un cambio di modulo al momento non contemplato. Ma la regia e l’esperienza di Biglia potranno essere molto utili ed importanti nel corso della stagione.

L’altro obiettivo, secondo Calciomercato.com, è il rinnovo contrattuale per Biglia. Il suo accordo con il Milan scade a giugno 2020 ma l’argentino vorrebbe cercare di prolungarlo, anche se per ora non è in piedi alcuna trattativa con la dirigenza. L’unico modo per convincere il club è giocare e rendersi utile, nonostante sia difficile che la politica dell’attuale A.D. Ivan Gazidis sposi il prolungamento di contratto di un calciatore classe 1986.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

