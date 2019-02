MILAN NEWS – In questo Milan che è tornato a mettere insieme risultati molto positivi si elogia l’atteggiamento di una squadra compatta e solida, ma anche la prestazione di determinate individualità.

Si parla sempre di un Piatek implacabile, di un Paquetà già pronto per il grande salto o di un Donnarumma che ha acquisito una sicurezza da leader tra i pali. Ma c’è un altro titolarissimo di questo Milan che meriterebbe qualche titolo in più: si tratta di Davide Calabria, terzino classe 1996 che è praticamente un inamovibile dello schieramento di Gennaro Gattuso, un difensore che, anche senza farsi troppo notare, sta dimostrando quanto vale.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

23 anni ancora da compiere ma già un grande pedigree in rossonero per Calabria, che vanta 59 presenze con il Milan in Serie A ma che soprattutto in questa stagione si sta meritando la maglia da titolare. Nelle ultime settimane il talento di Brescia ha confermato la sua crescita mentale e tecnica: tra i migliori in campo contro l’Atalanta, è riuscito a limitare i temibili Gomez e Castagne che hanno transitato senza esito dalle sue parti. Un marcatore eccellente che pur non avendo un fisico esagerato si sa disimpegnare con esperienza da veterano e con grande umiltà.

Calabri aprobabilmente non diventerà mai un Dani Alves o un Marcos Cafu di turno, ma nel calcio odierno è un terzino preziosissimo, abile nelle due fasi e instancabile. Qualità che mister Gattuso conosce bene e apprezza, tanto da non toglierlo mai dalla formazione iniziale, nonostante la concorrenza di un certo Andrea Conti. Colui che doveva essere il padrone della fascia destra milanista è stato frenato da ben due grossi infortuni e anche ora, che è completamente ristabilito e ha già sfornato un paio di assist decisivi, deve restare ancora a guardare dalla panchina. C’è Calabria da quelle parti che viaggia come un treno.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it