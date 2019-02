MILAN NEWS – In molti speravano che Krzysztof Piatek, arrivato a fine gennaio al Milan, potesse migliorare il rendimento offensivo dei rossoneri, soprattutto fare meglio di Gonzalo Higuain.

Il polacco, acquistato per 35 milioni di euro dal Genoa, si è messo subito all’opera e sta andando ben oltre le aspettative: 6 reti segnate in 5 presenze (quattro di queste da titolare), un rendimento esaltante ed una certezza offensiva per la squadra di Gennaro Gattuso che non a caso nell’ultimo mese ha migliorato sensibilmente il proprio score.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Ma come sottolinea anche il Corriere dello Sport, i numeri di Piatek fanno davvero invidia chiunque, ancor di più da quando indossa la maglia del Milan. Il polacco infatti ha la stessa media-gol stagionale di un certo Cristiano Ronaldo: entrambi segnano una rete ogni 108 minuti circa, ma da gennaio l’ex Cracovia è riuscito addirittura a superare il rendimento di CR7: da quando è al Milan è sceso a segnare un gol ogni quasi 60 minuti di gioco, qualcosa di davvero pazzesco.

Bravo Gattuso anche nel gestirlo: dopo la doppietta contro l’Atalanta di sabato sera il tecnico del Milan ha scelto di sostituirlo buttando nella mischia il baby Cutrone. Una scelta saggia, visto che il senso del gol e la concretezza di Piatek serviranno come il pane in vista delle prossime gare di campionato e coppa.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it