C’è grande curiosità attorno a chi vincerà la cosiddetta Scarpa d’Oro 2019, ovvero il premio che viene assegnato stagionalmente al miglior marcatore del calcio europeo. Come da prassi è Messi a comandare tale classifica, visto che il fenomeno del Barcellona ha messo a segno già 22 gol in stagione e vanta uno score di 44 punti che lo portano in testa. Per l’argentino sarebbe il sesto riconoscimento della carriera come miglior cannoniere d’Europa.

Cristiano Ronaldo, al suo primo anno in carriera con la maglia della Juventus, segue a quota 38 punti (frutto di 19 centri in campionato), stesso punteggio del francese Kylian Mbappé, altro campionissimo del vecchio continente. Al quarto posto di questa speciale classifica di bomber spunta però un rossonero: Krzysztof Piatek grazie ai suoi 17 gol in Serie A (13 con il Genoa e 4 con il Milan) è ad un passo dal podio con 34 punti assieme all’ex centravanti del Napoli Edinson Cavani, oggi al PSG, e all’egiziano Mohamed Salah del Liverpool.

L’ultimo attaccante rossonero che è finito tra i primi posti della Scarpa d’Oro è stato Zlatan Ibrahimovic, che nel 2012 chiuse al quinto posto con 56 punti totali. La particolarità è che nessun attaccante del Milan dal 1968 ad oggi non ha mai vinto tale trofeo individuale.

