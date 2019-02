MILAN NEWS – Gennaro Gattuso, Krzysztof Piatek e Lucas Paquetá: la combo di un super Milan, di una squadra spaventosamente rinata e che a Bergamo ha mandato un segnale fortissimo in chiave Champions League.

Come sottolinea l’edizione odierna del Corriere della Sera, la metamorfosi è evidente: meno possesso, meno passaggi inefficaci, meno rischi e in cambio un recupero palla immediato e subito una giocata per il Pistolero ed il gioco è fatto. Perché il polacco non solo ha vinto la scommessa di fonte a chi sorrideva per i 35 milioni di euro spesi da Elliott Management Corporation, ma si è anche caricato il Milan sulle spalle per riportarlo nell’Europa che conta. Con lui il Diavolo è cambiato: più smaliziato, scrupoloso, verticale ed essenziale. L’ex Grifone, col suo approccio minimal, è il simbolo di questa nuova squadra, il facilitatore di un’idea di gioco che il tecnico aveva in mente sin dal suo arrivo ma poi mai concretizzato anche per le paturnie adolescenziali di Gonzalo Higuaín.

La rete del 1-1 momentaneo di Bergamo – evidenzia il quotidiano – è il manifesto ideologico di questa nuova squadra che ora sogna in grande: ribaltamento di fronte, lancio dalla trequarti di Ricardo Rodriguez e girata magnifica di Piatek. Di fatto due tocchi rapidi e concreti, tutt’altro rispetto a un paio di mesi fa quando ne servivano 15 o 20 solo per passare la metà campo. Il resto lo sta facendo una difesa che ha smesso di prendere gol grazie anche a una mediana solida e che fa filtro, dove ci si aggiunge poi anche il sudore di Suso e Hakan Calhanoglu versione terzini aggiunti. Tutti remano nella stessa direzione: è questa la chiave del successo rossonero.

Redazione MilanLive.it

