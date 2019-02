Il Milan vive un momento positivo, certificato dalla vittoria per 3-1 contro l’Atalanta a Bergamo e da un solido quarto posto in classifica. Sono un lontano ricordo le voci su un possibile esonero di Gennaro Gattuso, quando a dicembre le cose non giravano per il verso giusto.

C’è stata una crescita di tutto il gruppo, sia mentale che tattica. E ad incidere è stato anche il calciomercato condotto dalla società a gennaio, visto che sia Krzysztof Piatek che Lucas Paquetà stanno avendo un impatto importante sulla squadra. E se il polacco l’avevamo già ammirato in Serie A con la maglia del Genoa, a sorprendere è stato soprattutto il 21enne arrivato dal Flamengo. Tralasciando i paragoni fuori luogo con Ricardo Kakà, il giovane talento si sta dimostrando un brasiliano atipico per la mentalità con cui gioca.

Paquetà è stato subito messo titolare da Gattuso e ha sempre giocato dall’inizio finora. Nel ruolo di mezzala si è immediatamente adattato alle esigenze del calcio europeo, mettendo in evidenza grande spirito di sacrificio e voglia di lottare su ogni palloni. Non dimentica le proprie qualità tecniche e delizia il pubblico con alcune giocate sopraffine, spesso efficaci e non fini a sé stesse. Ha margini di miglioramento enormi e siamo certi che ci stupirà ancora.

Il brasiliano sul lato sinistro del campo sta trovando una buona intesa con Hakan Calhanoglu, che gioca in posizione più avanzata ma viene anche indietro per prendere palloni. I due dialogano molto e si scambiano pure la posizione, togliendo punti di riferimento agli avversari e rendendo il Milan più imprevedibile. E’ qualcosa che già ci capitava di vedere nella passata stagione proprio con il turco e Giacomo Bonaventura, purtroppo infortunato ma comunque ben rimpiazzato da Paquetà. L’intesa tra di due giocatori può essere un’arma in più per Gattuso, che su quel versante tiene più bloccato il terzino (Rodriguez) per dare maggiore spazio all’estro di Lucas e Calhanoglu. L’ex Bayer Leverkusen è in crescita, ha giocato bene contro il Cagliari e ha ritrovato il gol sabato contro l’Atalanta. I suoi miglioramenti e quelli del brasiliano possono essere fondamentali.

Matteo Bellan

