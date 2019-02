Furio Collovati è finito al centro delle polemiche in queste ore. L’ex calciatore, opinionista a “Quelli che il Calcio” su Rai 2, nel corso della trasmissione si è lasciato andare ad un evidente commento sessista.

L’argomento riguarda le donne e la tattica. Secondo lui “le donne non sono in grado di capire di calcio e di tattica come gli uomini. Quelle che lo fanno mi fanno venire il voltastomaco“. Sui social si è scatenato il putiferio intorno a questa uscita a vuoto di Collovati, che avrebbe dovuto pensarci qualche secondo prima di lasciarsi andare a questa dichiarazione.

Non si è fatta attendere la risposta. Carolina Morace, coach del Milan femminile, ha voluto esprimere il suo pensiero attraverso il profilo Twitter. “Anche a me si gira lo stomaco a sentire alcuni opinionisti…“, ha detto ovviamente in riferimento al video di Collovati.

Una risposta tanto giusta quanto elegante quella del tecnico. Che, insieme al suo splendido gruppo di ragazze, ha dimostrato esattamente il contrario. Il suo bel Milan, sempre messo bene in campo e con delle ottime trame di gioco, è la prova inconfutabile. Invitiamo Collovati a guardare qualche partita del calcio femminile. Magari potrà tornare sui suoi passi e chiedere scusa per le sue parole.

Anche a me si gira lo stomaco a sentire alcuni opinionisti…https://t.co/TJOBIN95e5 — Carolina Morace (@CarolinaMorace) 18 febbraio 2019

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it