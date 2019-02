CALCIOMERCATO MILAN – La difesa è forse il reparto che il Milan in questo momento può ritenere più compatto, idoneo e completo, visto che sia in porta che nella linea arretrata le scelte per Gattuso sono molteplici e affidabili.

Non è da escludere però, vista la situazione contrattuale di Cristian Zapata e le problematiche fisiche di Mattia Caldara, che il Milan possa tornare sul mercato in estate per cercare un nuovo stopper ancora più sano e maturo dei suddetti difensori. Un calciatore che è di recente spesso stato accostato ai rossoneri è il danese Simon Kjaer.

Calciomercato Milan, torna di moda il nome di Kjaer?

Oggi Kjaer è un esperto difensore del Siviglia, club spagnolo che domani sera affronterà la Lazio nei sedicesimi di ritorno di Europa League. Proprio in occasione di tale match il calciatore classe 1989 ha parlato in conferenza stampa dal capoluogo andaluso, rispondendo anche ad alcune domande di calciomercato.

Queste le confessioni di Kjaer ai giornalisti che gli hanno chiesto lumi riguardo all’interesse del Milan e di altre società italiane nei suoi confronti: “Non mi dispiacerebbe tornare in Serie A, ho praticamente cominciato la mia carriera ad alti livelli a Palermo. L’Italia ha un posto davvero speciale nel mio cuore. A Siviglia sto bene e in questo momento penso solamente a lavorare duro e a giocare bene per il mio club. La Liga è un campionato importantissimo e pieno di talenti. Ma un giorno mi rivedo in Italia, perché no?”

Parole che possono dunque riavvicinare la pista Kjaer al Milan, visto come detto dal giocatore il suo feeling con il nostro campionato. In passato il danese ha infatti militato nel Palermo e nella Roma, per poi provare esperienze estere tra Germania, Turchia e ora Spagna.

Keivan Karimi – Redazione Milanlive.it

