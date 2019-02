NEWS MILAN – Gennaro Gattuso dovrà rinunciare a Jesus Suso venerdì sera in occasione di Milan-Empoli. Infatti, lo spagnolo contro l’Atalanta era diffidato e l’ammonizione ricevuta gli è costata la squalifica per il prossimo match di campionato.

Il numero 8 rossonero non sta avendo un rendimento particolarmente esaltante negli ultimi mesi, ma il mister lo ritiene comunque fondamentale per la squadra. L’ex Liverpool è un giocatore dotato tecnicamente e in grado di servire assist decisivi ai compagni. A Bergamo, ad esempio, ne aveva regalato uno perfetto (non sfruttato) a Franck Kessié ad inizio primo tempo.

Suso venerdì sera sarà in tribuna a San Siro e guardare i suoi compagni giocare. Il suo posto nel ruolo di esterno destro offensivo dovrebbe essere preso da Samuel Castillejo. Il numero 7 di Gattuso spera di avere una chance da titolare in Milan-Empoli. L’ultima volta che ha giocato dall’inizio in campionato è stato contro la Spal, sempre a Milano, il 29 dicembre 2018. In quell’occasione segnò la rete dell’1-1, poi Gonzalo Higuain regalò la vittoria alla squadra. L’ex Villarreal è stato comunque impiegato nella formazione iniziale nel 2019 nelle partite di Coppa Italia contro Sampdoria e Napoli, oltre che in Supercoppa Italiana contro la Juventus.

Castillejo in estate è stato acquistato proprio per sostituire Suso, in caso di assenza o di turnover. Venerdì sera, vista la squalifica del connazionale, ci dovrebbe essere una chance importante per lui. E’ lui il favorito per agire da ala destra offensiva nel 4-3-3 di Gattuso. Non ci sorprenderebbe troppo se il mister decidesse di schierare Fabio Borini, però la sensazione è che contro l’Empoli verrà data fiducia a Samu.

