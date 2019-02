MILAN NEWS – In casa Inter in questi giorni sono diverse le questioni più impellenti. In primis il caso Mauro Icardi che sta dividendo l’opinione pubblica, poi l’ingresso dei nuovi soci di minoranza nel club.

Ma resta d’attualità anche la questione dello Stadio; a Milano si discute se sia meglio riammodernare San Siro e pensare di utilizzare ancora in maniera proficua lo stadio simbolo della città in futuro, oppure puntare su un nuovo impianto che possa avere una identità futuribile e moderna.

Oggi l’amministratore delegato interista Alessandro Antonello, intervenuto su InterTV, ha parlato anche dell’affare stadio confermando le buone volontà in coabitazione con il Milan: “Lo stadio è un aspetto fondamentale per la crescita di un club. San Siro è uno stadio iconico che però ha bisogno di essere rinnovato. Al momento stiamo lavorando insieme al Milan per un progetto comune, non abbiamo ancora valutato quale sia il progetto migliore, se la ristrutturazione o la creazione di un nuovo stadio ma sicuramente il fatto di avere un impianto moderno, all’avanguardia, sarà uno dei principali fattori di crescita nei prossimi anni”.

Parole che confermano alcune volontà precise ma la società rossonera dovrà valutare con calma, visto che la proprietà Elliott Management ha un piano di crescita che va visto passo dopo passo.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

