MILAN NEWS – La forza e la compattezza della difesa del Milan dipende sicuramente da molti fattori e dai diversi miglioramenti messi in atto dalla squadra di Gattuso.

Uno di questi porta il nome del capitano Alessio Romagnoli; il classe 1995, dopo aver superato l’infortunio muscolare che in autunno lo ha lasciato spesso fuori, è tornato al top della forma e sta dimostrando in coppia con Mateo Musacchio di essere un leader difensivo forte ed affidabile, confermando le ottime recensioni fatte fin da quando era giovanissimo.

Oggi il portale SofaScore ha pubblicato una statistica che conferma l’ottimo momento di Romagnoli e le qualità tecniche e difensive dello stopper mancino ex Roma, che entra di diritto tra i migliori centrali d’Europa. Romagnoli divide un primato stagionale con l’olandese Virgil van Dijk, difensore del Liverpool costato ben 85 milioni di euro la scorsa stagione ai ‘Reds’.

I due infatti sono gli unici difensori, prendendo in esempio i cinque massimi campionati europei, che non hanno mai subito un dribbling in gare ufficiali. Un piccolo record che può far felice sia Romagnoli stesso, vera roccia difficile da superare nell’uno contro uno, sia il Milan che può contare su uno dei centrali più affidabili e completi in circolazione.

