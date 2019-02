MILAN NEWS – Come di consueto, subito dopo l’ultima giornata di campionato di Serie A, è stato pubblicato il resoconto delle sanzioni disciplinari del Giudice Sportivo.

Come riportato dal sito web della Lega Serie A, il giudice Gerardo Mastrandrea ha fermato ben dodici calciatori per squalifica, tutti fermati per un turno in vista della 25.a giornata di campionato. Anche il Milan perderà un calciatore: si tratta di Jesus Suso che era sotto diffida e si è beccato un’ammonizione, piuttosto contestata, durante la gara vinta dai rossoneri contro l’Atalanta sabato sera.

Suso sarà l’unico rossonero a saltare per squalifica Milan-Empoli e tornerà a disposizione per il match contro il Sassuolo della settimana successiva. Entra invece in diffida Ricardo Rodriguez, terzino milanista anche lui ammonito contro l’Atalanta e giunto alla quarta sanzione stagionale. Nessun calciatore dell’Empoli è stato invece fermato dal giudice e dunque la formazione di Beppe Iachini proverà ad essere al gran completo per la gara di venerdì sera a San Siro.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

