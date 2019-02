Una splendida giornata di sole ha riaccolto i rossoneri a Milanello, dove questo pomeriggio sono ripresi gli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi da Mister Gennaro Gattuso al termine della vittoriosa trasferta di Bergamo. Il report dell’allenamento odierno da acmilan.com:

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Sul rialzato, alle spalle degli spogliatoi, a partire dalle 15.00 la squadra ha iniziato la fase di riscaldamento effettuando alcuni allunghi (lato lungo); l’attivazione muscolare è continuata attraverso dei torelli a tema. Poi il gruppo si è diviso in tre parti per proseguire il lavoro con esercitazioni tattiche abbinate a lavoro fisico: due gruppi si sono concentrati sul possesso palla mentre il terzo ha eseguito una serie di scatti sui 10 e 30 metri. Le varie squadre si sono alternate tra tattica e atletica. Infine, spazio a una partitella a tocco libero su campo ridotto. Per domani, mercoledì 20 febbraio, è prevista una sola sessione in programma al mattino: squadra di nuovo in campo alle 11:30.

Il Milan prepara dunque la sfida di venerdì sera contro l’Empoli a San Siro: vincere per mantenere il quarto posto, allungare sulla Roma attesa dalla trasferta contro il Frosinone, e avvicinare l’Inter impegnata in trasferta contro la Fiorentina. Gennaro Gattuso da diverse settimane insiste sul cambio di metodologia negli allenamenti, riferendo che sta adottando un metodo all’inglese, con almeno uno-due giorni di riposo dopo ogni partita, facilitato anche dal fatto che sin qui non ci sono stati turni infrasettimanali di coppa.

We’re back at Milanello: San Siro is waiting 🔜

Rossoneri di nuovo al lavoro: 3 giorni a #MilanEmpoli pic.twitter.com/oYaWOXDb2o — AC Milan (@acmilan) 19 febbraio 2019

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it