L’avvicendamento Higuaìn-Piatek ha portato solo vantaggi al Milan. Tutti ringraziano il Pipita: dal polacco a Leonardo, per passare anche dal Genoa.

NEWS MILAN – Tutti felici e contenti, grazie a Gonzalo Higuaìn. Il Milan ha salutato l’argentino a gennaio dopo soli sei mesi. Un addio che aveva fatto discutere parecchio, ma che ad oggi sta portando benefici a chiunque.

Come sottolineato dall’edizione odierna di Tuttosport, in casa rossonera, al momento, tutti devono dire grazie al Pipita. Il primo è certamente Krzysztof Piatek: non solo per la possibilità di vestire una maglia gloriosa come quella del Milan, ma anche in termini economici e di notorietà. Il polacco è passato ad uno stipendio quattro volte più alto, ma soprattutto ne trarrà benefici anche dagli sponsor.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Milan, anche il Genoa ringrazia Higuaìn

Dalla cessione di Higuaìn ne è uscito bene anche Leonardo. Secondo il quotidiano piemontese, la sua posizione appariva in bilico per delle scelte di mercato poco redditizie (in particolare per l’accoppiata Laxalt-Castillejo). Ma con il doppio colpo Lucas Paquetà–Piatek ha invertito la rotta della stagione del Milan. Infine, anche il Genoa si unisce al coro “Grazie Higuaìn“. Sì, perché incassare 35 milioni più bonus per uno che sei mesi prima di era costato molto meno della metà è comunque un affare. In ogni caso, Enrico Preziosi avrà avuto l’abilità di venderlo al miglior costo possibile in quel momento della sua carriera. Poi è chiaro che, se Piatek dovesse continuare così, la sua valutazione non può fare altro che alzarsi.

LEGGI ANCHE – Collovati, frase sessista. La risposta di Carolina Morace – FOTO

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it