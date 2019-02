NEWS MILAN – In questo 2019 Gennaro Gattuso viene celebrato per la rinascita della squadra rossonera, dopo un mese di dicembre difficile. Lui mantiene un profilo basso e umile, come sempre, perché consapevole che è un attimo a passare da “fenomeno” a “brocco”.

Rino sta dimostrando di meritarsi la panchina del Milan, risultati e crescita del gruppo lo dimostrano. Anche nelle difficoltà la squadra è rimasta compatta, ha lavorato sodo e nell’anno nuovo vengono raccolti i frutti. I miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti, soprattutto a livello di personalità. I giocatori hanno acquisito una mentalità maggiormente combattiva, non si arrendono alle prime difficoltà, adesso sanno reagire e si dimostrano molto concreti.

News Milan, i meriti di Gattuso e dello staff

Gattuso ha sempre sottolineato la bravura del suo staff nel lavorare con la squadra, sempre a disposizione nel fare ciò che viene proposto. Il quotidiano Tuttosport mette in evidenza che da un mese e mezzo al Milan viene anche messo in pratica un nuovo metodo di recupero delle forze nei giorni successivi alle partite. Una metodologia inglese che prevede 24-48 ore di riposo per reintegrare le forze.

L’allenamento defaticante non è sparito dal programma di Gattuso e dello staff, ma i nuovi metodi utilizzati stanno dando buoni risultati. Nei giorni di riposo a Milanello si vedono quei giocatori che vogliono comunque allenarsi o sottoporsi a trattamenti specifici. Ad esempio ieri c’erano Pepe Reina e Mattia Caldara presso il centro sportivo del Milan.

Tuttosport spiega che Gattuso e i suoi collaboratori sono sempre i primi ad arrivare a Milanello e gli ultimi ad andarsene. Ogni dettaglio viene curato in maniera maniacale. Ci sono riunioni fiume con analisi video delle partite, effettuate da Marco Sangermani. La parte tecnica sul campo è affidato a Rino e al suo vice Luigi Riccio, il quale ha un ruolo centrale. Altri membri rilevanti dello staff tecnico sono Massimo Innocenti e Francesco Sarlo. Per quanto concerne la parte tecnica c’è Bruno Dominici, supportato da Dino Tenderini. A livello atletico il Milan sta andando bene, quindi il lavoro svolto si sta mostrando proficuo. Dei portieri se ne occupano Valerio Fiori e Luigi Ragno, anche in questo settore si stanno vedendo risultati positivi.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it