CALCIOMERCATO MILAN – Leonardo e Paolo Maldini stanno già lavorando in vista della prossima campagna acquisti estiva, studiando i profili che possono essere utili al rafforzamento della squadra. Ovviamente bisognerà vedere quale sarà il budget, condizionato certamente dalla qualificazione o meno in Champions League.

Il Milan già a gennaio ha messo a segno due colpi importanti come Lucas Paquetà e Krzysztof Piatek. Due investimenti da 35 milioni di euro ciascuno che sul campo si stanno rivelando azzeccati. E nella prossima estate la propria Elliott Management Corporation mira a rinforzare ulteriormente l’organico. Tra centrocampo e attacco dovremmo vedere almeno due nuovi innesti a Milanello.

Calciomercato Milan, occhi su Bruno Fernandes dello Sporting

Secondo quanto rivelato in Portogallo dal Correio da Manha, il Milan sarebbe tra i club interessati a Bruno Fernandes dello Sporting Lisbona. Il 24enne giocatore portoghese ha già un passato in Serie A, dove ha indossato le maglie di Udinese e Sampdoria tra il 2013 e il 2017. Poi il ritorno in patria, dove è anche diventato capitano dei Leoes. Un rendimento importante: 16 gol e 20 assist in 56 partite nella passata stagione, 21 reti e 11 assist nelle 38 gare di quella attualmente in corso.

In estate è probabile che avvenga il suo trasferimento, anche perché lo Sporting Lisbona ha necessità di sistemare i conti del proprio bilancio. La situazione finanziaria del club non è delle migliori e una cessione molto onerosa come quella di Bruno Fernandes può aiutare a ridare equilibrio. Nel contratto del giocatore c’è una clausola rescissoria da ben 100 milioni di euro, ma ovviamente il prezzo di vendita non potrà essere quello.

Oltre al Milan, anche il Liverpool ha messo gli occhi sul talento portoghese. Bruno Fernandes si sta affermando come trequartista, ma è un elemento che ha dimostrato buona duttilità. Infatti, sa agire sia da mezzala che da seconda punta in caso di necessità. Sia a Gennaro Gattuso che a Jurgen Klopp potrebbe fare comodo. Tuttavia, sarà fondamentale capire la valutazione data dai Leoes al termine della stagione.

