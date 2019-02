CALCIOMERCATO MILAN – Il club rossonero è molto attento al proprio settore giovanile, che da anni sta fornendo giocatori alla Prima Squadra. L’avvento della proprietà Elliott non ha cambiato la filosofia, portata avanti dalla nuova dirigenza.

Il capo-scout Geoffrey Moncada e gli osservatori del Milan sono sempre al lavoro per visionare talenti che possono avere grande futuro. E in questi giorni c’è un 17enne portiere danese in prova. Si tratta di Andreas Jungdal, che verrà valutato dei responsabili del vivaio rossonero. E’ stato il suo club di appartenenza, il Vejle Boldklub, a dare la notizia tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito web. La società scandinava non ha voluto negare questa grande opportunità al proprio giovane prospetto.

Il talent manager Steen Thychosen ha così parlato di Jungdal: «E’ un portiere di grande talento e sta facendo una stagione fantastica nella nostra squadra Under 17. Pertanto, è del tutto naturale che un portiere così abile interessi ad altri club». Il Milan ha deciso di sottoporlo ad un provino per testare le sue qualità. Il Vejle Boldklub è stato molto disponibile nel concedere al ragazzo la chance di allenarsi per una delle squadre più prestigiose al mondo. Vedremo cosa riserverà il futuro al giovane estremo difensore danese.

Redazione MilanLive.it

