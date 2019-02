CALCIOMERCATO MILAN – Yannick Carrasco è stato l’oggetto del desiderio di almeno tre squadre nella sessione invernale del calciomercato. Arsenal, Inter e Milan avevano pensato a lui per rinforzare le rispettive “batterie” di esterni offensivi.

Tuttavia, fin dal principio si era capito che sarebbe stato difficilissimo riportare il giocatore belga in Europa. Il suo ingaggio da 10 milioni di euro netti annui non agevolava un trasferimento. Inoltre, il Dalian Yifang per meno di 30 milioni non cedeva il cartellino dell’ex Atletico Madrid. Con questi presupposti era veramente complicato immaginare di riuscire a condurre in porto una trattativa.

Calciomercato Milan, Pastorello parla di Carrasco

L’agente Federico Pastorello ha fatto da intermediario e a proposito del mancato arrivo in Italia di Carrasco si è così espresso a RMC Sport: «Servirebbe chiederlo al suo agente. Io feci da intermediario. Carrasco è un giocatore importante, che farebbe le fortune di qualsiasi club europeo. I cinesi sono personaggi un po’ complicati, ragionano meno con l’appeal tecnico-tattico e più con simpatie e antipatie. E’ questo che ha provocato l’insuccesso della trattativa in questo inverno. Ad un certo punto era un’idea sia per l’Inter che per il Milan, entrambe si erano interessate, poi purtroppo non se n’è fatto di nulla. Il suo agente saprà come consigliarlo al meglio per il mercato estivo».

Certamente la stella del Dalian Yifang avrebbe fatto molto comodo a Gennaro Gattuso. Prendere un esterno offensivo di simile valore avrebbe rappresentato un colpo importante. Ma al calciomercato invernale del Milan è mancata la ciliegina sulla torta, niente ala d’attacco. Né Carrasco e neppure un altro. Il belga sarebbe stato ideale, però non si sono verificate le condizioni per farlo arrivare a Milanello. I rossoneri sono comunque quarti nella classifica del campionato e sperano che Hakan Calhanoglu in quella zona del campo sappia finalmente fare la differenza.

