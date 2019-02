CALCIOMERCATO MILAN – Piatek è il protagonista assoluto in queste ultime settimane in casa Milan. Con sei reti in cinque partite il polacco ha subito fatto dimenticare il Pipita Higuaìn, passato al Chelsea a gennaio dopo solo sei mesi in rossonero. L’attaccante è arrivato dal Genoa per 35 milioni più bonus. Il direttore sportivo dei rossoblu ha rivelato un retroscena che riguarda la cessione di Piatek. Pare infatti che c’era la volontà del Grifone di dare il polacco al Napoli in estate: De Laurentiis e Preziosi si erano già parlati e c’era un principio di accordo. Poi però si è inserito il Milan. Che, senza Higuaìn, ha puntato dritto sul ‘Pistolero’ e il Genoa non ha potuto rifiutare l’importante offerta di Leonardo e Maldini.

>> PER L’ARTICOLO COMPLETO CLUCCA QUI <<

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it