MILAN NEWS – I suoi trascorsi come allenatore del Milan nono sono sicuramente risultati tra i più positivi della sua carriera, anche se per carattere e disciplina resta un personaggio molto carismatico.

Sinisa Mihajlovic da qualche settimana è ripartito dal Bologna, con l’intento di rilanciarsi e di salvare la squadra rossoblu in piena lotta per non retrocedere. Una carriera tra alti e bassi per il serbo, che per l’appunto dopo l’esonero con il Milan ha avuto qualche difficoltà di troppo nel continuare il proprio percorso.

In una lunga intervista concessa oggi alla Gazzetta dello Sport, ha brevemente parlato del suo periodo con il Milan: “Ho vissuto tanti derby in città diverse. Quello inarrivabile di Belgrado, quello dello sfottò di Roma, quello delle coreografie di Genova. Ma quello di Milano è sicuramente il derby della nobiltà”.

Mihajlovic ha poi dato il suo giudizio sul rapporto con Silvio Berlusconi, presidente che non ha mai avuto gran feeling con il serbo ai tempi del Milan: “Ho avuto tanti presidenti che hanno segnato la storia politica ed economica. Tra questi Berlusconi: resta un personaggio unico, ma sono sincero nel dire che lo avrei voluto presidente 15 anni prima”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

