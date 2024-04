Milan, un brasiliano per la difesa: arriva dalla Premier il nuovo centrale

Il Milan ha individuato il rinforzo per la difesa: è un brasiliano che gioca in Premier League, è assalto rossonero

Ben 39 reti incassate, l’ottava difesa del campionato insieme alla Roma, davanti solo al Napoli per quanto riguarda le big. Non è certo un errore definire il sistema arretrato uno dei veri problemi del Milan in questa stagione. Il club rossonero ha sicuramente patito i tanti infortuni che si sono concentrati nel reparto arretrato in inverno: fatto sta che Pioli non ha potuto competere per il titolo anche per la fragilità difensiva.

Ed in estate, al nuovo allenatore che con ogni probabilità sostituirà sulla panchina rossonera Pioli, servirà almeno un rinforzo di livello per quanto riguarda il reparto difensivo. D’altronde Kjaer ha il contratto in scadenza e sembra proprio che non gli venga rinnovato mentre Kalulu potrebbe anche essere sacrificato sull’altare del bilancio in caso di offerta ritenuta congrua, proprio come Thiaw.

Da qui la necessità di dover acquistare almeno un centrale di livello che possa rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. D’altronde è cosa nota come in Serie A una solidità difensiva sia prioritaria per portare a casa il titolo nazionale.

Milan, Diego Carlos per la difesa: c’è una difficoltà

La dirigenza rossonera sta scandagliando il mercato alla ricerca di quel profilo di livello che possa regalare un upgrade all’intero reparto. Occhi non solo in Itali ma anche all’estero, nei campionati top d’Europa. Ed in Premier League, precisamente a Birmingham, si sono posati gli occhi degli osservatori rossoneri.

Nel mirino è finito Diego Carlos, centrale brasiliano 31enne dell’Aston Villa che ha ormai definitivamente messo alle spalle il grave infortunio di cui è stato vittima. Il centrale, in questa stagione, è stato uno dei perni dello scacchiere di Unai Emery tanto da totalizzare la bellezza di 2.188′ giocati, tra Premier League, coppe nazionali e Conference League.

Diego Carlos è un difensore strutturato fisicamente, 185 centimetri di piede destro che può giocare in entrambe le posizioni centrali di una difesa a quattro. Con l’Aston Villa ha un contratto fino al 2026 e sarà quindi difficile strappare il centrale senza esborsi economici importanti da parte del club rossonero.

Ecco perché il Milan sarà chiamato ad un esborso importante per poter ingaggiare il centrale difensivo brasiliano. Di certo, però, si tratterebbe di un calciaore di esperienza in grado di formare, accanto a Tomori, uno dei reparti difensivi più forti non solo d’Italia ma anche d’Europa.