NEWS MILAN – La vittoria contro l’Atalanta a Bergamo ha dato fiducia e sicurezza al Milan, consapevole di poter fare grandi cose da qui al termine della stagione. Venerdì sera saranno proprio i rossoneri ad aprire la 25^ giornata di Serie A, ospitando a San Siro l’Empoli.

Gattuso non si stancherà mai di dire che non esistono partite facili, e non bisogna sottovalutare nessuno. All’andata il Milan uscì con un pareggio dalla sfida contro i toscani, facendosi raggiungere nel finale dopo una leggerezza di Romagnoli e successivo rigore. Per questo e tanti altri motivi i rossoneri devono ottenere i tre punti venerdì sera. Partiamo dal fatto che non sono ammessi esperimenti, con cambi di modulo o strani adattamenti di giocatori fuori ruolo. Si punterà sempre sul 4-3-3, ma con la possibilità di cambiare qualche interprete, anche in vista dell’impegno di mercoledì in Coppa Italia contro la Lazio.

Serie A, Milan-Empoli: le probabili formazioni

Facendo riferimento proprio all’impegno infrasettimanale di Coppa Italia in vista, andiamo a vedere quale potrà essere la formazione rossonera in Milan-Empoli:

Imprescindibile la presenza di Gianluigi Donnarumma in porta. Davanti a lui il primo, e forse unico, cambio in difesa potrebbe essere Andrea Conti: ritorno da titolare dopo i due ingressi a partita in corso contro Sampdoria e Genoa, in entrambe decisivo. Riposo invece per Davide Calabria, che ha sempre sofferto fisicamente a giocare più partite vicine. Dovrebbero completare il reparto i soliti Musacchio-Romagnoli, e Ricardo Rodriguez, anche perché i cambi, soprattutto in zona centrale, sono parecchio limitati visto che Caldara non è ancora pronto e Zapata è infortunato.

A centrocampo non dovrebbe cambiar niente, principalmente per l’assenza di alternative all’altezza. Considerando ancora Lucas Biglia non al 100% per giocare dall’inizio. Dunque intoccabili Franck Kessié, Tiémoué Bakayoko e Lucas Paquetà. Nel tridente offensivo cambio obbligato sulla destra: Suso squalificato verrà sostituito da Samuel Castillejo, poche le chance di vedere invece Fabio Borini. Sulla fascia opposta presente Hakan Calhanoglu, dopo il gol ritrovato contro l’Atalanta.

Al centro dell’attacco togliere Krzysztof Piatek da titolare appare complicato, anche se Patrick Cutrone scalpita. Decisione non semplice per il mister, che vorrebbe tenere caldi entrambi. A nostro avviso il titolare sarà ancora Piatek, ma il dubbio al momento è legittimo e va riferito. Già contro l’Atalanta il polacco aveva fatto spazio all’italiano già al 68′, a dimostrazione che Gattuso considera molto Cutrone e vuole evitare i musi lunghi. Vedremo se domani nella conferenza stampa di vigilia scioglierà questo dubbio.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Piatek (Cutrone 30%), Calhanoglu.

Allenatore: Gattuso.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Silvestre, Dell’Orco, Veseli (Traore); Di Lorenzo, Acquah, Krunic, Bennacer, Pasqual; Farias, Caputo.

A disposizione: Provedel, Antonelli, Diks, Oberlin, Pajac, Traore, Brighi, Ucan, Mchedlidze, Rasmussen, Nikolaou, La Gumina. Allenatore: Iachini.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

