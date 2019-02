MILAN NEWS – Il tecnico esperto Mircea Lucescu non è più da qualche giorno il commissario tecnico della Turchia, visto che paga il rapporto non eccellente con la federazione ed i risultati poco positivi.

Uno dei calciatori più importanti del suo ciclo da C.T. è sicuramente stato il milanista Hakan Calhanoglu, classe ’94 che gioca da due stagioni in maglia rossonera. Il turco ha praticamente interpretato tutti i ruoli possibili ed immaginabili nella sua selezione. Lucescu ha grande stima in Calhanoglu, così come Gennaro Gattuso, tecnico del Milan che ha sempre puntato fortemente su di lui, ritrovandolo di recente anche come uomo decisivo.

Intervistato dal portale web Tuttomercatoweb.com, Lucescu ha rivelato di aver parlato proprio con Gattuso riguardo all’utilizzo del fantasista nato a Mannheim e cresciuto in Germania: “Con Gattuso ho parlato più volte, ha sempre speso parole di elogio per Hakan e mi ha detto che non lo metterà mai fuori. Giusto coccolare Calhanoglu perché è un giocatore importante, deve imparare l’italiano per fare ancora meglio. Darà tanto a questo Milan. Avrei voluto farlo capitano della mia Nazionale”.

Grande stima dunque per Calhanoglu, che è anche tornato al gol sabato scorso in Atalanta-Milan; la speranza è che la fiducia di Gattuso venga ripagata.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

