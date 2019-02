MILAN NEWS – La fortuna della Nazionale italiana è che dopo tanti anni di Gigi Buffon come numero uno indiscusso, ci sono almeno 2-3 portieri importanti che possono prendere il suo posto.

Il titolare in azzurro per ora è Gianluigi Donnarumma, giovanissimo ma intoccabile numero uno del Milan. Il classe ’99 è considerato anche da Roberto Mancini un elemento affidabile. A contendergli il posto da titolare potrebbe esserci il napoletano Alex Meret, che ultimamente è tornato a mostrare grandi capacità tecniche e caratteriali.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Meret, che si è preso già gli applausi del San Paolo, ha parlato oggi in conferenza stampa prima del match di Europa League con lo Zurigo. Il classe ’97 ha lanciato il guanto di sfida al suo collega Donnarumma: “Gigio ha già 3-4 anni di esperienza in Serie A come titolare. Tecnicamente non mi sento inferiore a lui, so di dover lavorare molto ma penso di avere buone qualità di base. Saranno gli allenatori a decidere chi giocherà e chi meno”.

Davvero interessante questo duello a distanza tra due numeri uno di prospettiva ma già con l’atteggiamento da grandi calciatori.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it