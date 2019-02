MILAN NEWS – Fondamentale l’apporto di Krzysztof Piatek nelle sue prime apparizioni in maglia Milan. Il polacco classe ’95 ha dato già stupito e sorpreso tutti.

L’attaccante polacco è stato intervistato in patria dal quotidiano Przeglad Sportowy, cominciando dalla straordinaria accoglienza riservatagli dai suoi compagni e dai tifosi: “Sto vivendo tutto in modo sereno, anche se gli elogi sono esagerati. Io rimango me stesso, un ragazzo che sa che le cose si ottengono solo lavorando duramente. I cori? Non li sento, però ho visto i video. La sensazione è stata fantastica, perchè è incredibile che i tifosi del Milan mi amino già in questo modo. Per loro voglio mantenermi in forma, segnare gol e aiutare la squadra. Sono un attaccante, sono nato per questo”.

Sul gol del pareggio contro l’Atalanta segnato in maniera pazzesca sabato scorso: “In un primo momento volevo andare dal lato opposto, ma sapevo che la palla sarebbe caduta più vicina. L’ho colpita senza riferimenti ed è stato un tiro perfetto. E’ difficile riuscire a segnare una seconda volta esattamente lo stesso gol, ma ci provo sempre a farne di simili ai precedenti. E’ stato il gol chiave per vincere quella partita. I miei gol sono stati fondamentali, sono contento per questo anche per il gol di testa. In Polonia ho segnato molte reti così, devo migliorare anche se ho avuto sfortuna di recente”.

Belle dichiarazioni nel rapporto con Lucas Paquetà, altro nuovo acquisto del Milan: “Abbiamo un gran rapporto anche fuori dal campo. Sa sempre come mi piace essere servito. Paquetà ha delle capacità tecniche incredibili. Parliamo molto spesso, perché è fondamentale una buona intesa. Però in campo si è sempre in undici e ognuno lavora per la squadra. Io aiuto anche nella fase difensiva, cooperando con i miei colleghi. E cerco di sfruttare degli ottimi passaggi come quello fatto da Rodriguez contro l’Atalanta. Siamo una squadra giovane, creativa e tecnicamente avanzata. Dobbiamo sfruttare il momento a nostro vantaggio, vogliamo giocare la Champions League e andare il più lontano possibile in Coppa Italia”.

