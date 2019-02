Squadra al lavoro questa mattina, mercoledì 20 febbraio, a Milanello per l’unico allenamento di giornata in preparazione della partita di venerdì contro l’Empoli. Presenti, al Centro Sportivo rossonero, anche Leonardo e Paolo Maldini. Di seguito il report odierno da acmilan.com:

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Rossoneri in campo alle 11.30 sul centrale di Milanello, dove hanno iniziato il riscaldamento con alcuni giri di campo seguiti da una serie di allunghi sul lato lungo. Dopo un torello a tema, il gruppo è stato diviso in due: da una parte si è lavorato sulla parte atletica, con esercizi di rapidità; dall’altra il focus si è spostato sulla tattica, in particolar modo quella difensiva. Ha chiuso l’allenamento una partitella. Il programma di domani, giovedì 21 febbraio, prevede la conferenza stampa di Mister Gattuso alle 13.15; sessione video alle 15:00, con a seguire allenamento di rifinitura in vista di Milan-Empoli di venerdì sera alle 20.30 a San Siro.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it