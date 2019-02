NEWS MILAN – Lucas Biglia c’è, Mattia Caldara quasi. Ora mancherebbe solo Giacomo Bonaventura all’appello dall’infermeria. “Tutto procede al meglio”, ha riferito ieri il centrocampista del Milan presente all’evento organizzato da Banca Popolare di Milano.

Ed effettivamente, assicura Tuttosport oggi in edicola, tutto sta andando veramente per il verso giusto. Fermo ai box dallo scorso novembre per l’intervento per la ricostruzione della cartilagine del ginocchio, il numero 5 rossonero prosegue nella fase riabilitativa ed è perfettamente in linea con la tabella di marcia che prevede il rientro in 8-9 mesi di tempo. Anche perché, da grande lavoratore qual è, Jack non salta un giorno di lavoro e segue alla lettera il programma stilato, cosa che ha fatto anche durante il recente soggiorno in Oman con la compagna. L’obiettivo è fissato: rientrare verso la fine del campionato ed essere pronto a tutti gli effetti per la prossima stagione. Intanto, assicura il quotidiano, in autunno le parti si incontreranno anche per discutere di un eventuale prolungamento del contratto, la cui scadenza è fissata nel 2020. Oltre che meritato per quanto fatto in campo prima dell’incidente, di fatto sarebbe pure un bel gesto nei confronti di un giocatore che, negli anni bui, ha sempre dato l’anima per la causa milanista.

