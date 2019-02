NEWS MILAN – Tiemoué Bakayoko è il protagonista dell’intervista del consueto match program alla vigilia di Milan-Empoli. Il centrocampista rossonero ha risposto ad alcune domande.

Innanzitutto gli è stato chiesto come si senta nel giorno che precede la partita di campionato a San Siro: «Mi sento molto bene – risponde –, sono molto contento in questo momento della stagione. Abbiamo vinto le ultime due gare, credo che la squadra abbia fatto vedere le proprie qualità e uno spirito buono. Vogliamo continuare così per mantenere il quarto posto in classifica e finire nelle prime quattro posizioni per andare in Champions League».

Bakayoko in seguito è stato interpellato sul suo rapporto con Milano e con il cibo italiano: «Mi piace molto questa città, sono felice qui e voglio rimanerci. Il mio piatto preferito è la pasta, mi è sempre piaciuta anche prima di arrivare a Milano».

Il centrocampista del Milan replica anche in merito all’importanza che hanno i social network per lui: «Credo sia importante comunicare con i nostri tifosi per mostrargli la tua personalità, è bello essere disponibili con loro».

Bakayoko parla pure del rapporto con Gennaro Gattuso, allenatore che ha aiutato la sua crescita dopo un avvio difficile in rossonero: «Abbiamo un ottimo rapporto, abbiamo la stessa idea di calcio. E’ come un padre, parliamo di qualsiasi cosa. Sono felice di averlo come allenatore».

Matteo Bellan

